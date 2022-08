Bénin: le CQ de Dantokpa salue la réforme sur la délivrance des attestations de résidence

Les chefs de quartiers et les chefs de village sont dessaisis de la prérogative de délivrance des certificats ou attestations de résidence dans le cadre de la réforme structurelle de l’administration territoriale. Contrairement aux commentaires suscités par cette réforme au sein de l’opinion, le chef quartier (CQ) de Dantokpa salue la mesure qu’il juge d’ailleurs salutaire.

Les chefs quartier ou chefs village tirent l’essentiel de leurs ressources de la délivrance des certificats et attestations de résidence. Mais cette prérogative leur a été arrachée et confiée à l’ANIP. C’est donc à juste titre qu’il y a grincement de dents en leur sein et des commentaires dans l’opinion.

Certains trouvent dans la réforme un sevrage brutal de ces élus locaux qui ont pris goût à cette prérogative à travers laquelle ils se paient un salaire. Mais pour le chef quartier de Dantokpa, Amzat Maougnon Aguèmon, la réforme est la bienvenue.

« Le néophyte ne peut pas comprendre l’enjeu de cette réforme qui est plutôt salutaire et attendue« , confie-t-il lors de sa distinction à Bohicon.

Pour le chef quartier de Dantokpa, les actes que lui et ses collègues CQ ou CV posaient étaient illégaux. « Les élus locaux que nous sommes, que cela soit le Cq ou le Chef de l’arrondissement (Ca), n’ont pas d’autonomie financière. Par conséquent, nous ne sommes pas habilités à collecter et à garder par devers nous le denier public », a-t-il précisé.

Selon lui, la formule idéale qui pourrait être trouvée pour protéger les élus locaux est la pérennisation du service auprès des populations par le truchement par exemple des formulaires prépayés dont les droits seront intégralement versés au trésor public.

« Personnellement, je loue et j’applaudis cela des dix doigts « , affirme-t-il

Amzat Maougnon Aguèmon estime que par la réforme, le pouvoir de la rupture essaie simplement de remettre les choses en ordre. Il invite donc ses collègues CQ à entrer dans l’intelligence de la réforme du gouvernement.

« J’exhorte les uns et les autres qui n’auraient pas compris le vrai sens de cette réforme à mieux s’informer pour que nos administrés perçoivent la pertinence de la démarche. Car, nous n’étions pas à l’abri, surtout que la personnalité juridique de l’élu local que nous sommes est assez floue« , a-t-il fait savoir.