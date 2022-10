Bénin: le corps sans vie d’un étudiant retrouvé dans un bas-fond à Womey

Le corps sans vie d’un étudiant de l’INJEPS disparu le 28 Octobre dernier a été retrouvé ce dimanche 30 Octobre sous des bois de coffrage dans le bas-fond du pont de Womey.

Une découverte macabre a été faite ce dimanche 30 Octobre dans le bas-fond du pont de Womey. Le corps sans vie d’un étudiant de 19 ans en deuxième année à l’institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (INJEPS) a été retrouvé sous des bois de coffrage. L’étudiant avait quitté le domicile des parents le vendredi et n’avait plus fait signe de vie.

Après 48 heures de recherche, le corps sans vie a été finalement retrouvé dans le bas-fond du pont de Womey. Le corps retiré par les sapeurs pompiers a été identifié par les parents comme celui de leur fils disparu 48 heures plutôt. On ne connait rien pour l’heure sur les circonstances de ce drame.