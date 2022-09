Bénin: le corps sans vie d’un bébé retrouvé dans un puits à Porto-Novo

Macabre découverte dans un puits à Porto-Novo, au quartier Tokpota Dadjogbé, ce lundi 05 septembre 2022. Le corps d’un nouveau-né a été aperçu, flottant à la surface de l’eau.

Un petit garçon de 09 mois retrouvé mort dans un puits. Selon les informations rapportées, il aurait été jeté dans le puits par sa mère. Cette dernier dit avoir agi ainsi pour mettre fin aux insultes du voisinage. Selon Guérite Tv, la dame a confié, qu’elle en avait marre des commentaires qui rappellent sans cesse que son enfant un « sans père ».

La dépouille du bébé a été extraite du puits, et sa mère conduite au commissariat de police territorialement compétent. Elle risque d’être épinglée pour infanticide, une infraction prévue et punie par les textes en vigueur au Bénin, notamment le Code de l’Enfant et le Code Pénal.

Le Code de l’Enfant définit l’infanticide comme « toutes pratiques malsaines qui causent ou donnent la mort à un nouveau-né ». En son article 339, la loi punit de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque est coupable de meurtre ou d’assassinat sur un nouveau-né.

L’infanticide rituel est également évoqué dans le Code de l’Enfant à l’article 340 qui punit « de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, toute personne qui, par des rituels, des cérémonies dangereuses, des pratiques malsaines, donne la mort à un nouveau-né ».