Bénin: le corps d’un jeune homme repêché dans un réceptacle d’eau à Sèkandji

Un corps en état de putréfaction a été retrouvé le samedi 7 Octobre dans un réceptacle d’eau à Sèkandji, dans la Commune de Sèmè-Kpodji. Le jeune homme avait quitté chez lui depuis le 4 Octobre.

Annoncé disparu le mercredi 4 Octobre 2023, Un jeune homme vivant à Sèkandji a été retrouvé sans vie 72 heures plus tard. Son corps déjà en état de putréfaction a été retrouvé dans un réceptacle d’eau sur l’axe Sèkandji-PK10.

D’après le chef village Sèkandji-Houéyogbé, le défunt était parti dans la nuit du mercredi 4 Octobre 2023 prendre un verre avec des amis et n’est plus de retour. Après des moments conviviaux autour des verres, les amis ont payé une partie de leur facture en espèce et ont souhaité payer le reste par Mobile Money, faute de liquidité.

Malheureusement, ce service de MTN était défaillant. Ils ont alors décidé de laisser la victime dans le bar comme gage en attendant le remboursement du reste de la facture. La suite de la scène, le jeune homme n’a plus jamais été revu avant le samedi 7 Octobre où son corps a été retrouvé dans un réceptacle d’eau avec des lésions, a rapporté Bip radio.

« Quelqu’un ne peut pas se noyer là et mourir. Donc ils sont certainement venir jeter le corps là la nuit. Le médecin qui est venu consulter le corps a dit que ça doit être des coups et blessures. Il y a des blessures sur le corps. Les enquêtes sont toujours en cours au commissariat d’Ekpè« , a confié le chef village.