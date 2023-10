Bénin: le conseiller Franck Kpochémè fait commandeur de l’ordre national

- Publicité-

Conseiller de la Haut Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, Franck Kpochémè, président de la commission des médias, a été décoré dans l’Ordre national du Bénin le vendredi 13 octobre 2023.

Franck Kpochémè, président de la commission des médias de la HAAC a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Bénin, par décret en date du 3 mars 2021. La cérémonie de distinction s’est déroulée vendredi dernier au siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) à Cotonou, en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Cette reconnaissance des mérites individuels par la Nation témoigne de l’engagement de Franck Kpochémè en faveur des médias et de la communication. Dans son discours de remerciement, Franck Kpochémè a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État, Patrice Talon, grand maître de l’Ordre national, pour sa nomination. Il a également salué les diligences effectuées par la vice-présidente de la République pour la concrétisation de cette distinction.



Pour Franck Kpochémè, cette décoration est une incitation à aller plus loin dans ses responsabilités au sein de la commission des médias. Son dévouement et son professionnalisme continueront d’être mis au service du service public de l’audiovisuel et de la communication.

La carrière de Franck Kpochémè dans les médias a été marquée par son engagement en faveur du pluralisme et de la liberté d’expression. Son parcours exemplaire lui a valu cette reconnaissance nationale et lui confère une responsabilité accrue dans la promotion de l’information et de la communication au Bénin.