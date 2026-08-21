Bénin: le Conseil économique et social lance l’élaboration de son plan stratégique 2027-2031

Le Conseil économique et social du Bénin (CES) a officiellement lancé, le jeudi 20 août 2026 à Cotonou, le processus d’élaboration de son plan stratégique pour la période 2027-2031.

Publié le 21 août 2026 à 09:48 · Mis à jour le 21 août 2026

Lors des travaux, le rapporteur de la commission, Célestin Guidimey, a qualifié cet exercice d’étape déterminante pour l’avenir et l’orientation de la 8ᵉ mandature.

​S’inscrivant dans le cadre de la réforme de sa loi organique, le CES évolue désormais au cœur d’une architecture institutionnelle réorganisée, comprenant un conseil national et des conseils départementaux conçus pour renforcer le maillage territorial. La future feuille de route s’articulera autour de quatre axes majeurs :

​L’accroissement de l’utilité institutionnelle du CES ;

​La consolidation de sa proximité avec les citoyens ;

​La dynamisation du dialogue institutionnel ;

​Le rayonnement de l’institution à l’échelle internationale.

​L’élaboration de ce document reposera au préalable sur un diagnostic stratégique complet (forces, faiblesses, opportunités et menaces) avant de déterminer les choix opérationnels, les mécanismes de gouvernance, de financement et de suivi-évaluation.

​Alignement sur les priorités du gouvernement Wadagni

​Présent lors des échanges, le ministre de l’Économie et des Finances, Aristide Medénou, a salué la démarche tout en soulignant la nécessité d’aligner cette planification sur les grandes orientations de l’action gouvernementale.

Le ministre a rappelé l’urgence accordée à l’éradication de l’extrême pauvreté, ciblant en priorité le secteur agricole qui concentre près de 70 % de la population vulnérable et représente environ 25 % du PIB.

Les leviers évoqués reposent sur l’amélioration des rendements, la facilitation de l’accès aux marchés et le renforcement de la protection sociale via l’assurance maladie et le système de retraite.

​Par ailleurs, la territorialisation de l’action publique matérialisée par le développement des pôles industriels et la mise en valeur des spécificités économiques et touristiques régionales ainsi que la transformation numérique constituent les autres piliers transversaux mis en avant.

​Pour le président du CES, Abdoulaye Bio Tchané, ce plan stratégique ne doit pas être conçu de manière isolée, mais doit s’ancrer dans les réalités nationales afin de rendre l’institution plus pertinente et directement utile pour la collectivité, le gouvernement et l’Assemblée nationale.