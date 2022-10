Bénin: le Conseil des ministres autorise la création de « l’Agence Bénin Tourisme »

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 12 octobre 2022, les membres du gouvernement ont donné leur accord pour la création de l’Agence Bénin Tourisme.

Pour la mise en oeuvre des actions prévues pour la promotion de la « Destination Bénin », le gouvernement a décidé de responsabiliser une Agence. Il s’agit de l’Agence Bénin Tourisme dont la mission principale est de « coordonner toutes les actions visant à promouvoir et à renforcer le positionnement touristique du Bénin sur le marché international ».

Le programme de la promotion de la « Destination Bénin », dont aura la charge la nouvelle Agence, « s’articule autour de 70 actions majeures avec pour objectif général d’atteindre, d’ici à l’horizon 2030, le seuil de 2 millions de touristes par an et de générer plus de 700 000 emplois, avec des ressources substantielles ».

L’Agence Bénin Tourisme prend en charge les volets contrôles, formation et sensibilisation à la qualité. En dehors de ces aspects, ses principales attributions sont :

contribuer à développer l’attractivité touristique du Bénin en apportant l’expertise en ingénierie afin d’accroître la compétitivité des acteurs du secteur ;

analyser les offres des marchés touristiques et proposer des mesures pour l’amélioration des offres nationales en la matière ;

développer l’offre touristique béninoise et la commercialiser au moyen des partenariats avec les acteurs spécialisés ;

optimiser la qualité des prestations liées au tourisme et mettre en œuvre des mesures pour développer la fréquentation touristique ;

accompagner les partenaires, au niveau déconcentré et les entreprises privées, dans leurs opérations de marketing et de promotion touristique au Bénin comme à l’international ;

veiller à la qualité de l’offre touristique à travers le classement et la labellisation des produits et services liés au tourisme, l’immatriculation des opérateurs mais également le suivi et la promotion de labels ;

assurer la coordination des opérations ou activités se rattachant au renforcement de l’attractivité du Bénin.

« L’Agence vient en appui au ministère en charge du Tourisme qui définit les normes, délivre les licences, les labels et classements. Au regard des ambitions qui lui sont assignées et de son champ d’intervention, elle est rattachée à la présidence de la République, avec un Conseil d’administration, lequel est appuyé d’un Conseil de développement touristique dont le rôle est de définir les orientations stratégiques », a précisé le Conseil.