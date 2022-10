Bénin: le commissariat de Birni Lafia incendié à Karimama

Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022, le commissariat de Birni Lafia a été pris pour cible dans la commune de Karimama. Le poste de poste a subi des actes de vandalisme de la part d’individus non encore identifiés.

Le commissariat de Birni Lafia a été incendié par des individus non encore identifiés. L’acte est attribué à des présumés djihadistes, mais pour l’instant, aucun élément tangible ne permet de le confirmer. Selon Fraternité FM, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Les fonctionnaires de la police républicaine en fonction dans le commissariat seraient tous hors de danger.

Ce n’est pas la première fois que des éléments de la police ont été attaqués dans la commune de Karimama. En avril dernier, le commissariat de Monsey avait été pris d’assaut par des djihadistes. Ils avaient tout détruit sur leur chemin, faisant un mort dans le rang des policiers.

Une récurrence inquiétante des actes terroristes dans le Nord

Depuis le mois de décembre 2021, plusieurs localités du Nord Bénin vivent sous la psychose terroriste. Les Forces de défense et de sécurité (Des) ont perdu plusieurs de leur membres dans des attaques violentes, survenues dans les zones frontalières. Des gardes forestiers des parcs n’ont pas été épargnés. En claire, le bilan est lourd et ne laisse plus personne indifférente.

Face à l’ampleur du phénomène, le gouvernement a annoncé des mesures rigoureuses pour la protection des populations et la défense de l’intégrité du territoire. Renforcement de l’effectif des soldats, renforcement de capacités et dotation en équipement de pointe. Ces actions sont déjà en cours, mais ne permettent pas encore de mettre fin au phénomène.

Avant l’incendie du commissariat de Birni Lafia, la dernière incursion des terroristes remonte à la nuit du mardi 11 au mercredi 13 octobre 2022. Elle avait été soldée par la mort de 08 djihadistes.