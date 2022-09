Bénin: le CNPMS est dissout quelques jours avant la rentrée scolaire

Le centre national de production des manuels scolaires (cnpms) n’existe plus. Créé dans le cadre d’une coopération entre le Bénin et l’Allemagne, cet établissement public à caractère social culturel et scientifique vient d’être dissout.

Le 23 Août 2022, les travailleurs du centre national de production des manuels scolaires (cnpms) ont été informés de la cession et de la dissolution prochaine de leur structure. C’est désormais chose faite. Cet établissement public à caractère social culturel et scientifique n’existe plus. A quelques jours de la rentrée des classes, cette structure sous tutelle du ministère de l’enseignement maternel et primaire (memp) vient d’être dissoute.

Créé en 2004 sous le président Mathieu Kérékou, le Centre National de Production des Manuels Scolaires (CNPMS) est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est régi par les dispositions des présents statuts ainsi que celles de la loi N’ 94-009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. Avant sa dissolution, le Centre National de Production des Manuels Scolaires (CNPMS) doit 08 mois d’arriéré de salaire aux travailleurs.

Quid de la mission du CNPMS?

Selon l’article 3 du statut qui régit le fonctionnement de cet établissement public à caractère social, le centre national de production de manuels scolaires (cnpms) a pour objet de produire :

des manuels scolaires et universitaires ;

des fiches et documents pédagogiques à L’usage des élèves et des enseignants,

des feuilles de tous examens et concours ,

des cahiers de tous genres ;

tous autres travaux d’imprimerie,

Il est en outre autorisé à réaliser, sur la base de contrats ou conventions. toute impression de documents (publications, brochures, plaquettes, revues, périodiques, etc…). Il est également chargé d’exploiter routes les compétences pédagogiques selon les règles définies par l’administration en la matière, de contribuer éventuellement au développement desdites compétences en relation avec les structures de tutelles.