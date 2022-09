Bénin: le CNHU transformé par absorption de l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou

Le gouvernement a décidé de fusionner le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga et l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou. La décision a été annoncée en Conseil des ministres ce mercredi 07 septembre 2022.

Le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga se transforme par absorption de l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, la fusion de ces deux structures sanitaires va permettre « d’optimiser les prestations au profit des usagers ».

« Il s’observe en effet que, de part et d’autre, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures ; ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients », a expliqué le gouvernement. Selon les autorités, la fusion va favoriser la mise en commun des moyens et la mutualisation des ressources disponibles dans les deux établissements.

De façon spécifique, la réforme vise :

le renforcement des pôles de spécialités ;

une meilleure organisation s’agissant de l’approvisionnement en intrants et de l’acquisition des équipements ;

la facilitation de la référence et de la contre référence ou la continuité des soins.