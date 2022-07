Bénin: le camp militaire de Tanguiéta n’a pas été attaqué; le maire Bakari Boukary rassure

Aucune attaque n’a été enregistrée dans la nuit du mercredi 13 au petit matin du jeudi 14 Juillet 2022 à Tanguiéta. C’est le démenti apporté par le maire de la Commune Bakari Boukary qui rassure ses administrés et les invite à vaquer sans crainte à leurs occupations.

Le camp militaire de Tanguiéta aurait été attaqué tôt ce matin par des individus armés non identifiés. Cette rumeur relayée sur les réseaux sociaux est démentie par la première autorité de la ville. Selon le maire Bakari Boukary, le camp militaire de Tanguiéta n’a été objet d’aucune attaque.

Dans un communiqué rendu public par la Commune, l’autorité communale a fait savoir que dans la nuit du mercredi 13 Juillet, les éléments en faction dans le camp militaire ont tiré des coups de sommation pour dissuader certains individus suspects perçus non loin du camp.

Ce sont ces tirs de sommation qui ont fait dire à certains que le camp militaire a été attaqué. Dans son communiqué, l’autorité communale dément cette information qui circule dans les réseaux sociaux et invite ses administrés à vaquer sereinement à leurs activités quotidiennes.

« Je voudrais, tout en faisant le démenti que le camp militaire n’a subi aucune attaque, appeler la population au calme et à la sérénité. Que chacun vaque librement à ses activités dans la vigilance et dans un esprit de coopération avec les éléments des forces de sécurité et de défense pour empêcher des infiltrations d’individus malintentionnés sur notre territoire« , a indiqué l’autorité communale dans son communiqué.

Les recommandations du maire …

A la suite de son démenti, le maire Bakari Boukary porte à l’attention de ses administrés que la surveillance de leur territoire pour la sécurité de tous incombe à toute la population et non aux seuls éléments des forces de sécurité et de défense.

Aussi, invite-t-il les populations à procéder à l’enregistrement systématique de tous les étrangers qu’elles ont hébergés et à dénoncer tous les individus ou mouvements suspects auprès des forces de sécurité et de défense ou auprès des autorités locales ou communales.