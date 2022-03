Bénin: le CA de Kinta, Brice Lankoutin déposé en prison pour enrichissement illicite

Un élu de l’Union Progressiste (UP) épinglé dans une affaire d’enrichissement illicite. Il s’agit de Brice Lankoutin, Chef d’arrondissement (CA) de Kinta dans la commune d’Agbangnizoun. Selon le quotidien Matin Libre, le mis en cause détient des biens immobiliers qui seraient largement au dessus de ce que pourrait être logiquement sa fortune compte tenu de ses fonctions antérieures.

Brice Lankoutin est désormais privé de sa liberté. Il a été déposé en détention préventive pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux après sa présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

