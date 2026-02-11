Bénin: le CA de Godomey annonce son retrait du conseil municipal d’Abomey-Calavi

Dans le département de l’Atlantique, le conseil d’arrondissement de Godomey a tenu lundi 9 février 2026, sa première session ordinaire de l’année.

Dans le département de l’Atlantique, le conseil d’arrondissement de Godomey a tenu lundi 9 février 2026, sa première session ordinaire de l’année.

À cette occasion, le chef d’arrondissement, Igor Alignon Boco, a officiellement annoncé son retrait du conseil municipal d’Abomey-Calavi.

Fraîchement élu sous la bannière de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) lors des élections municipales du 11 janvier 2026, Igor Alignon Boco a indiqué qu’il ne siègera pas au sein du conseil communal pour la mandature en cours.

Selon Les 4 Vérités, il cède ainsi son siège à son suppléant, Nathanaël Koty, qui intégrera désormais le conseil municipal en qualité de conseiller communal.

Publicité

Prenant la parole devant les élus, le chef d’arrondissement a tenu à préciser que cette décision relève d’un choix personnel, et non d’une contrainte politique ou institutionnelle. Il a exprimé sa reconnaissance envers les conseillers d’arrondissement ainsi que les chefs de quartier pour leur accompagnement tout au long de son parcours.

« Je n’ai pas été poussé à quitter mon poste, et je n’ai pas non plus échoué dans ma mission. Nous avons travaillé ensemble et obtenu des résultats », a-t-il déclaré, se disant fier du travail accompli à la tête de l’arrondissement.

Igor Alignon Boco a par ailleurs invité les élus à poursuivre la dynamique de collaboration avec son successeur, dans l’intérêt du développement de Godomey. Il a également exprimé le souhait de voir le futur maire d’Abomey-Calavi issu de l’arrondissement de Godomey, soulignant que celui-ci a contribué à hauteur de 13 élus sur les 19 que compte la commune.

Publicité