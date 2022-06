Bénin: « le BEPC est un examen et non pas un concours », Kouaro Yves Chabi

En prélude à la session unique du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), qui démarre ce lundi 13 juin 2022, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi s’est adressé aux candidats et à leurs parents. A l’occasion de son adresse, il a salué les sacrifices consentis par les enseignants pour la réussite de l’année scolaire.

« À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours », a lancé le ministre Kouaro Yves Chabi à l’endroit des candidats. Pour le ministre, les candidats ne doivent pas paniquer, car les « épreuves auxquelles ils seront soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen ».

Les enseignants et les parents d’élèves n’ont pas été oubliés dans l’intervention du ministre. En ce qui concerne les enseignants, leurs sacrifices consentis aux fins de transmettre aux enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer brillamment l’examen, ont été salués.

Des recommandations à l’endroit des parents de candidats

Le ministre exhorte les parents d’élèves à s’impliquer à leur niveau pour le bon déroulement de l’examen. « Je voudrais vous exhorter à vous assurer qu’ils respectent le temps du sommeil, et surtout, rassurez-vous qu’ils sont effectivement en possession de la carte d’identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef de l’établissement pour les candidats officiels, ou de la carte d’identité civile, la carte d’identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres », a déclaré Kouaro Yves Chabi.

Veillez à ce qu’ils soient dans le centre de composition au plus tard une heure avant le démarrage des épreuves.

Mise en garde contre d’éventuelles tentatives de fraude

Les chefs de centres, surveillants de salles et autres acteurs impliqués dans l’organisation pratique de l’examen, sont invités à faire preuve de professionnalisme pour éviter des tentatives de fraude ou de tricherie. « En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d’état de nuire tous ceux qui tenteraient de s’adonner à cette basse besogne », a prévenu le ministre.

119 746 candidats à l’assaut du BEPC 2022

Sur le plan national, 119 746 candidats sont attendus dans les 211 centres de composition. On dénombre 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20% et 62.038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145.959 l’année dernière, d’où une baisse de 26.213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96 %.