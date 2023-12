Bénin: le belge Bart Van Eenoo nommé DG du port autonome de Cotonou

- Publicité-

Le nouveau directeur général du port autonome de Cotonou est de nationalité belge. Il a été nommé lors du conclave gouvernemental de ce mercredi 20 Décembre 2023.

Bart Van Eenoo est le nouveau Directeur Général du Port Autonome de Cotonou. Sa désignation a été officiellement annoncée lors du Conseil des Ministres qui s’est tenu ce mercredi 20 décembre 2023.

Originaire de la Belgique, et détenteur d’un Master of Science en génie industriel, il a intégré l’équipe du Port de Cotonou le 18 novembre 2021. Avec plus de deux décennies d’expérience professionnelle, dont dix-sept ans dédiés au secteur portuaire, Bart Jozef Yohan Van Eenoo apporte avec lui une expertise précieuse qui sera avantageuse pour son nouveau rôle de direction.

Avant d’accéder au poste de directeur général du Port autonome de Cotonou, Bart Jozef Yohan Van Eenoo assumait les responsabilités de directeur des travaux sous l’autorité de Joris Tys, le prédécesseur au poste de direction générale. Actuellement, Monsieur Tys officie en tant que conseiller dans l’administration portuaire après avoir admis ses droits à la retraite.