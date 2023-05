Bénin: l’armée repousse une nouvelle attaque terroriste, un assaillant tué

- Publicité-

Après les attaques meurtrières de Koabagou et de Banikoara, les terroristes sont revenus à la charge en fin de semaine dernière. Ils ont tenté une incursion à Koualou-Kourou, une zone frontalière qui relie le Burkina Faso et le Bénin. Heureusement, qu’en face, ils ont retrouvé les Forces de Défense et de Sécurité béninoises.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont repoussé avec vigueur une attaque terroriste dans la zone Koualou-Kourou près de Porga, à plus de 600 kilomètres de Cotonou. Selon les informations rapportées, il y a eu un échange de tirs bien nourris entre les deux parties.

Dans les affrontements, un assaillant a été neutralisé. Au cours du ratissage qui a suivi, les soldats béninois ont découvert des armes appartenant probablement aux Individus armés non identifiés (Iani).