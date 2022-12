Bénin: l’appel du gouvernement aux agents de l’Etat mis à la disposition des structures autonomes

Les agents de l’État en service dans les ministères et Institutions de l’État et mis directement à la disposition des structures à budget autonome sont invités à régulariser leur situation.

Les agents de l’Etat en service dans les ministères et institution et mis à la disposition des structures à budget autonome au Bénin ont été invités Mercredi 14 Décembre 2022 à régulariser leur situation.

C’est par un communiqué en date du Mercredi 14 Décembre que le ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou a invité les concernés à régulariser sans délai leur situation.

« Il m’a été donné de constater que des agents de l’Etat en service dans les ministères et institution de l’Etat sont mis directement à la disposition des structures à budget autonome. Or, conformément aux dispositions de l’article 186 de la loi N°2015-18 du 1er Septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, pour exercer une fonction dans des structure dotées de la personnalité morale et l’autonomie financière, les agents de l’Etat doivent être placés en position de détachement« , lit-on dans le communiqué.

A cet égard, les agents de l’Etat se trouvant dans cette situation sont invités par le ministre du travail et de la fonction publique à régulariser leur situation sans délai, « faute de quoi, ils seront considérés comme en abandon de poste ».