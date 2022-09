Bénin: l’appel à la retenue de l’ONG ALCRER face au déferlement de propos régionalistes

Dans un message adressé aux militants et aux responsables des partis politiques, le président de l’association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme (ALCRER), Martin Assogba, déplore le déferlement de propos régionalistes lors des activités des partis politiques.

A quelques mois des élections législatives de 2023, on note un regain d’activités dans les états majors des partis politiques et sur le terrain. Les discours tenus par les acteurs politiques ont parfois une teinte de régionalisme. Face à cet état de chose, l’ONG ALCRER, à travers un message adressé ce mercredi 14 Septembre aux responsables politiques, lance un appel à la retenue dans les discours politiques.

« Depuis quelques mois, il nous a été donné, d’enregistrer , dans le cadre des activités des formations politiques ou de leurs tractations en vue des prochaines échéances électorales, des propos teintés de prétentions ethnocentriques et qui tendent à faire croire que tel parti serait du Sud et tel autre du Nord ou de centre » indique le message de Martin Assogba,

De tels propos, selon le leader de la société civile qui mettent gravement à mal la concorde nationale et la paix sociale créent également sur le terrain d’importants préjudices à de nombreux citoyens taxés de traitres et persécutés comme tels pour avoir choisir librement de militer dans tel ou tel parti au sein de leur département.

« A l’ONG ALCRER, nous dénonçons avec la dernière rigueur ces déclarations régionalistes et ethnocentriques et les agissements de troubles à la quiétude et à l’ordre public qu’elles engendrent. Nous vous appelons fermement à la retenue et au sens de fermeté« , a martelé Martin Assogba.

L’acteur de la société civile rappelle que les élections sont des occasions démocratiques pour mobiliser les citoyens autour des débats d’idées et sur des propositions concrètes destinées à consolider la démocratie et relever les grands défis socioéconomiques qui se posent à notre pays. Les élections, déplore-t-il, ne doivent pas donner lieu à des invectives ni à une culture du régionalisme mais doivent permettre à chaque béninoise et à chaque béninois de partager ses contributions dans la tolérance et l’esprit de concorde. Martin Assogba rappelle par ailleurs qu’on soit du Nord, du centre ou du Sud, on est tous fils d’un seul pays, le Bénin.

Il importe de rappeler que les élections législatives prochaines auront lieu le Dimanche 08 Janvier 2023 selon la date fixée par la cour constitutionnelle saisie par le président du conseil électoral, Sacca Lafia.