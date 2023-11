Bénin: l’ANIP ferme définitivement son site de Cadjèhoun à Cotonou

- Publicité-

Fermeture définitive du site de l’Agence Nationale d’Identification des personnes (ANIP) sis à Cadjèhoun dans la ville de Cotonou. L’information a été portée à la connaissance des usagers à travers un communiqué en date du 15 novembre 2023.

Le site de l’ANIP sis à Cadjèhoun sera définitivement fermé à parti du jeudi 23 novembre 2023. La Direction générale de l’Agence n’a pas donné les raisons de cette décision, mais elle a orienté les usagers vers d’autres sites pour s’offrir ses divers services.

Les populations peuvent désormais se rendre dans toutes les mairies, les arrondissements de Cotonou, d’Abomey Calavi, de Porto-Novo et de Parakou de même que dans les 12 préfectures du Bénin pour les demandes d’actes sécurisés (Acte de naissance sécurisé, certificat d’identification personnelle, carte d’identité biométrique, certificat de résidence, acte de mariage sécurisé et et acte de décès sécurisé etc).

Par ailleurs, le site de l’ANIP sis en face du stade Mathieu Kérékou à Kouhounou reste ouvert pour les services de la diaspora. Au niveau des préfectures, les prestations assurées par la Délégation départementale pour l’identification des personnes sont :

certificat de coutume et célibat ;

transcription d’acte ;

correction des dates de naissance ;

correction d’actes ;

correction des données nominatives.

Le site internet de l’ANIP et son application mobile restent également fonctionnels pour les différentes demandes d’actes.