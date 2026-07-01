Bénin : l’ANDF alerte sur un faux site internet proposant la vente de parcelles

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) a mis en garde les populations contre un site internet frauduleux qui usurpe son identité pour proposer des ventes de parcelles et des souscriptions foncières. L’institution appelle à la vigilance et rappelle que ses services en ligne ne sont accessibles que via son site officiel.

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) a lancé une alerte contre un site internet frauduleux qui utilise illégalement son identité pour tromper les citoyens. Dans un communiqué publié le 30 juin 2026, le directeur général de l’ANDF informe qu’un site usurpant le nom et le logo de l’institution a été identifié.

Selon le communiqué, cette plateforme « utilise indûment le nom, le logo et d’autres éléments distinctifs de l’Agence » pour proposer des offres de vente de parcelles et de souscription foncière à Cotonou, Porto-Novo et Parakou. L’ANDF rappelle que « son seul site officiel est : https://andf.bj » et invite les usagers à faire preuve de la plus grande prudence. Elle recommande de « ne communiquer aucune information personnelle, administrative ou financière » sur tout autre site se présentant comme celui de l’Agence sans vérification préalable.

L’institution précise que les autorités compétentes ont déjà été saisies afin d’identifier les auteurs de cette usurpation et d’obtenir la fermeture du site frauduleux. Par ailleurs, l’ANDF tient à rappeler que « la vente de parcelles ne relève pas de ses missions ». Elle souligne également que l’ensemble de ses plateformes numériques et de ses services en ligne sont accessibles exclusivement via son site officiel ou les liens officiels dédiés.