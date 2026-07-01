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Benin: l’ancien responsable à la communication des Démocrates, Guy Mitokpè nommé

Guy Mitokpè, ancien responsable de la communication du parti Les Démocrates, a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres parmi les personnalités appelées à siéger au Conseil économique et social.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Benin: l’ancien responsable à la communication des Démocrates, Guy Mitokpè nommé
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Cette nomination intervient plusieurs mois après sa démission du parti Les Démocrates. Celle-ci était intervenue quelques jours avant l’élection présidentielle, dans un contexte marqué par l’invalidation de la candidature de Renaud Agbodjo, candidat du parti à ce scrutin.

À l’époque, Guy Mitokpè avait justifié sa démission d’abord par le contenu du projet de société du candidat de la continuité. À le croire, les luttes menées par le parti Les Démocrates ont été largement prises en compte.

D’autre part, l’ancien responsable à la communication du parti parti Les Démocrates estime qu’il est encore jeune et a du potentiel à mettre au service de la République.

La décision prise en Conseil des ministres marque ainsi son entrée officielle au sein d’une institution consultative de la République. Un retour d’ascenseur pour le travail de terrain effectué lors des campagnes pour la présidentielle.

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