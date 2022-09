Bénin: l’ancien premier ministre Lionel Zinsou tient une conférence ce samedi à Cotonou

Dans le cadre du premier forum de l’économiste qui se déroule du 16 au 17 Septembre 2022 à Azalaï Hôtel, le banquier d’affaire Lionel Zinsou va tenir demain Samedi 17 Septembre une conférence. Il figure parmi les experts internationaux invités à ce rendez-vous économique.

A Azalaï Hôtel de Cotonou s’ouvre ce vendredi 16 Septembre 2022, le premier forum de l’économiste organisé par le quotidien « L’Economiste du Bénin » dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence. Plusieurs experts internationaux sont attendus à ce Rendez-vous.

Invité pour animer l’un des panels, le franco-béninois tiendra demain samedi 17 Septembre une conférence sur l’un des sous thèmes du thème général du forum: « Efficacité de l’information économique et financière pour la croissance durable en Afrique subsaharienne ».

Ce premier forum de l’économiste parrainé par le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni va durer 48 heures et sera animé par des panélistes de renommée internationale venus des pays de l’UEMOA et des pays européens.

Ancien premier ministre du Bénin sous le président Thomas Boni Yayi, le président directeur général du group fonds d’investissement européen PAI Partners a été candidat à l’élection présidentielle de 2016 en République du Bénin. Venu au second tour de cette compétition, il a été le challenger de l’actuel président de la République, Patrice Talon.