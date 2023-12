Bénin: l’ancien pont de Cotonou fermé à la circulation le weekend prochain

- Publicité-

L’ancien pont de Cotonou sera temporairement inaccessible aux usagers de la route ce week-end. Cette mesure est prise afin de permettre les travaux d’aménagement de la corniche Est de la capitale économique.

L’information a été annoncée par un communiqué du Directeur Général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), le 13 décembre.

Ranti AKINDES précise qu’il sera procédé à la fermeture complète de l’ancien pont afin de procéder à la finalisation des travaux de raccordement de chaussée au PK0+000 (descente ancien pont / Immeuble Saint Charbel).



« Les mesures nécessaires seront prises afin d’entreprendre des travaux importants le week-end du 16 décembre 2023. Dans ce cadre, veuillez prendre note que l’ancien pont de Cotonou sera temporairement fermé dans les deux sens, de manière stricte et rigoureuse. La période de fermeture s’étendra du samedi 16 décembre à partir de 22h00 jusqu’au dimanche 17 décembre minuit. »,a-t-il précisé.



Pour garantir la sécurité des usagers, une déviation clairement balisée sera mise en place à l’aide de panneaux de signalisation, afin de faciliter la continuité des déplacements. Pendant cette période, il est vivement recommandé aux automobilistes et piétons d’emprunter le troisième pont de la ville.



« Nous vous prions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour votre trajet et de suivre attentivement les indications fournies. Votre coopération est essentielle pour assurer le bon déroulement de ces travaux » , a recommandé Ranti Akindès.