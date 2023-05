Bénin: l’analyse de Richard Ouorou sur l’influence de la démographie sur le développement

- Publicité-

Le débat sur la politique de contrôle des naissances suscite de plus en plus d’intérêt au sein des Béninois. Dans une analyse, le politologue Richard Ouorou prend le contre pieds du gouvernement et livre sa perception du sujet.

Le politologue Richard Boni Ouorou s’est invité dans le débat sur la politique de contrôle des naissances au Bénin. Dans une analyse, il livre sa réflexion sur le sujet. Selon lui, il n’est pas tenable de soutenir que la démographie béninoise est un obstacle pour le développement et à la croissance économique, mais plutôt comme une opportunité pour une croissance économique durable.

Pourquoi la croissance démographique n’est pas un obstacle pour le développement et la croissance économique?

Richard Boni Ouorou ne partage pas l’avis du gouvernement et de son chef le président Patrice Talon sur l’impact négatif de la forte croissance démographique au Bénin sur le développement économique. Pour le politologue, « la croissance démographique n’a d’inconvénients que lorsque l’Etat, par incompétence ou laxisme, démissionne de ses fonctions et obligations de prévision pour s’adapter à l’évolution du monde et de sa population.’’

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il établit la relation positive entre la croissance économique et la croissance démographique pour permettre à l’opinion de mieux comprendre les faits à travers les avantages et inconvénients de la croissance démographique.

Selon lui, le Bénin n’a pas à craindre de sa croissance démographique parce que dit-il, « de façon très mécanique, comme il est enseigné en économie, la forte demande des biens et services (due à la forte démographie) entraine la croissance économique (mécanisme de production et de consommation).’’

La croissance démographique, poursuit-il dans son analyse, est souvent considérée par les malthusiens pour des raisons très discutables et très peu soutenues scientifiquement, comme un obstacle au développement et à la croissance économique.

Ce qui permet la croissance et le développement économique…

L’augmentation du taux de croissance économique, selon Richard Ouorou, dépend de nombreux facteurs, tels que les politiques économiques (selon le niveau de l’économie et la population. Un marché économique ouvert qui ne protège par le tissu économique et industriel local pourrait être contre-productif dans le cas béninois), les niveaux d’investissement, les échanges commerciaux, l’innovation technologique, la qualité des institutions, la qualité des formations etc.

Sur cette base, il tente de faire le lien entre développement et croissance démographique. La croissance démographique peut être considérée, explique-t-il, comme une source de potentiel économique. « En effet, une population plus nombreuse peut entraîner une augmentation de la demande pour les biens et services, ce qui peut stimuler la croissance économique. De même, une population en croissance peut signifier une main-d’œuvre plus importante, ce qui peut conduire à une augmentation de la production et de la productivité », démontre-t-il.

Mieux, indique-t-il, une population jeune peut également être un atout économique. « Les jeunes travailleurs peuvent être plus productifs et plus créatifs que les travailleurs plus âgés. De plus, une population jeune peut être plus encline à l’innovation, ce qui peut encore stimuler la croissance économique« , a indiqué Richard Boni Ouorou.

𝗟𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

Dans son développement, Richard Ouorou a également fait savoir qu’une population en croissance peut également conduire à une augmentation de la consommation, ce qui est susceptible de contribuer à la croissance économique. « Lorsque la population augmente, il y a une demande accrue pour les biens et services de base, tels que la nourriture, le logement et les vêtements, etc. Cela conduit inéluctablement à une augmentation de la production et par ricochet de l’emploi dans ces secteurs« , a-t-il précisé.

𝗟𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃é𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗼𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱é𝗺𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲

Le consultant international ne nie pas qu’il peut y avoir des inconvénients à la croissance démographique. « Une population en croissance peut entraîner une pression accrue sur les ressources naturelles et l’environnement (argument malthusien – Théorie de Malthus), argument famélique chez nous, car le Bénin dispose de ressources encore non exploitées« , nuance-t-il.

« Dès lors, il n’est pas tenable de soutenir que la démographie béninoise est un obstacle pour le développement et à la croissance économique, mais plutôt comme une opportunité pour une croissance économique durable. Et pour cela, il faut investir dans l’avenir et non dans le ciment et le sable tout de suite« , conclut-il.