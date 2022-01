Bénin: l’activiste Jean Kpoton libéré après 12 mois d’emprisonnement

Condamné à 12 mois de prison ferme le 09 février 2021, l’activiste Jean Kpoton est libéré de prison ce mardi 18 janvier 2022. Il avait été reconnu coupable des faits de « harcèlement par le biais d’une communication électronique », à cause d’un commentaire publié sur Facebook par rapport à un supposé Range Rover que le président Patrice Talon aurait loué au gouvernement à plusieurs millions de francs CFA dans le cadre de sa tournée nationale.

L’activiste politique Jean Kpoton est sorti de prison ce mardi. Il a rejoint sa famille et proches après 12 mois d’absence. Il avait été arrêté le 13 janvier 2021 et condamné le 09 février 2021. Il sort donc après avoir purgé sa peine. Il avait écopé de 12 mois d’emprisonnement ferme et une amende de 200 mille francs CFA pour des faits de « harcèlement par le biais d’une communication électronique ».

Il a été épinglé pour un commentaire sur les réseaux sociaux au sujet de la Une d’un journal, selon lequel Patrice Talon aurait loué sa Range Rover privée à l’Etat à des millions de francs CFA dans le cadre de sa dernière tournée nationale. Lors qu’il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un journal fictif, Jean Kpoton est revenu sur son commentaire, mais c’était déjà trop tard. « J’ai ouï dire que le journal «Le Réveil» ayant relayé l’information relative à la location d’une Range Rover au prix de 6.000.000 de nos francs pour la journée à l’effet de la campagne de reddition de comptes du chef de l’État, est un canard fictif et je m’en désole », avait-il publié.

Les faits de « harcèlement par le biais d’une communication électronique » pour lesquels il est condamné, sont prévus et punis par la loi N° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. L’article 550 de ladite loi condamne à travers les alinéas 1, 2 et 3 toute forme de harcèlement par le biais d’une communication électronique. Les amendes varient de 500 000 FCFA à 10 000 000 FCFA et des peines d’emprisonnement allant de 01 mois à 2 ans.