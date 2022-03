Bénin: la tontine « Adogbè » interdite sur toute l’étendue du territoire national

Il faut rappeler qu’il y a quelques jours le tribunal de Porto-Novo a enregistré plus de 600 plaintes dans cette affaire de tontine Adogbè. Les tontiniers sont en fuite avec les sous de leurs victimes. Le tribunal a délivré des mandats d’arrêt contre eux et déposés en prison leurs collaborateurs interpellés sur place.

Cette interdiction du gouvernement intervient dans un contexte où les plaintes se multiplient contre des promoteurs de cette activité à travers le pays. Des tontiniers qui collectent les sous des citoyens et disparaissent au moment de rendre les vivres et autres objets promis selon le montant de la souscription.

Le Directeur général de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel. Il faut néanmoins préciser que les systèmes financiers décentralisés (SFD) autorisés par le Ministre de l’Economie et des Finances ne sont pas concernés par l’interdiction.

Le gouvernement met fin à la collecte illégale de l’épargne connue sous l’appellation « Adogbè ». Elle avait été déjà interdite dans certaines localités par des autorités locales, mais cette fois-ci c’est tout le territoire national qui est concerné. La mesure est actée par un arrêté interministériel du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l’économie et des finances.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.