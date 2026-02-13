Bénin : la SoBAPS recrute un nouveau Directeur général

La Société béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A.) recrute un nouveau Directeur général. Les candidats intéressés ont jusqu’au 13 mars 2026 pour soumettre leur dossier en ligne.

Dans un avis publié le 12 février 2026, le Conseil d’administration de la Société béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A.) a annoncé l’ouverture d’un recrutement pour le poste de Directeur général. L’objectif est de trouver un nouveau responsable capable de diriger cette structure stratégique du système sanitaire national.

Créée en 2020, la SoBAPS joue un rôle important dans l’approvisionnement du pays en produits de santé. Sa mission principale est d’assurer la disponibilité continue de médicaments et autres produits sanitaires de qualité, à des prix accessibles pour les populations.

Le recrutement se fait uniquement par voie numérique. Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi 13 mars 2026 à 16h00, heure de Cotonou, pour envoyer leur dossier de candidature.

Les pièces à fournir