Bénin: la session budgétaire s’ouvre le 31 octobre au parlement

La session budgétaire de l’année 2023 s’ouvre le 31 Octobre prochain. C’est la date retenue par le bureau de l’Assemblée nationale pour l’ouverture de la deuxième session ordinaire consacrée à l’examen du budget général de l’Etat.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou invite ses collègues à participer à l’ouverture de la 2è session ordinaire de l’année 2023. Cette session encore appelée session budgétaire est prioritairement consacrée à l’examen du projet de loi de finance de l’année qui s’annonce.

Au cours de cette session qui va s’ouvrir le 31 Octobre, la représentation nationale posera l’acte législatif qui permet au gouvernement d’engager des dépenses publiques au cours de l’année qui s’annonce et à percevoir des impôts et taxes.

Il faut rappeler que le document transmis à l’Assemblée nationale par l’exécutif et qui fera objet d’étude au cours de cette session, est équilibré en recettes et en dépenses à 3199,274 milliards de francs cfa. Un montant qui pourrait connaitre une légère modification après l’adoption du budget de l’Assemblée nationale et la rectification dans le projet de loi de finance de la ligne budgétaire attribuée par le gouvernement au parlement.

Toutefois la modification ne serait pas significative à cause du cadrage effectué par le gouvernement et auquel les députés ont été astreints lors du vote de leur budget.