Bénin : la SBEE justifie les coupures d’électricité devenues fréquentes

Les coupures d’électricité sont devenues fréquentes ces derniers jours suscitant l’indignation des populations qui parlent d’un retour du délestage. Il n’en est rien se défendent les responsables de la société distributrice de l’énergie électrique qui justifient la situation.

Face à la récrimination des populations, le directeur technique de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE) est monté au créneau pour donner des clarifications sur les causes des coupures d’électricité observées ces derniers temps. Le directeur est formel sur la question, il n’y a pas de retour de délestage.

Quand on dit délestage, explique le directeur technique de la SBEE, c’est que l’offre de l’énergie est inférieure à la demande. Et pour cela, nous sommes obligés d’isoler certaines zones du pays pour pouvoir assurer l’équilibre. En effet, le système électrique doit rester en équilibre. Quand il n’y a pas d’équilibre entre la fourniture d’énergie, la consommation et l’offre, l’un ou l’autre tombe.

A l’en croire, le délestage est bel et bien terminé depuis l’avènement du régime de la rupture. Les coupures actuelles, indique-t-il, n’ont rien à voir avec le délestage. « Aujourd’hui nous sommes confrontés à d’autres types de coupures, il est vrai qu’une coupure reste une coupure chez le client. Mais au niveau de la SBEE, nous connaissons les causes principales », a-t-il confié.

Selon le directeur technique de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE), il y a plusieurs causes aux coupures observées ces derniers jours. Ces causes expliquent-ils sont de plusieurs ordres.

Les différentes causes

La première cause de coupure d’énergie électrique est selon le directeur technique, le déclenchement. « Qu’appelons-nous déclenchement ? Au niveau de la SBEE, nous disposons d’organes électriques spécifiques qui se déclenchent automatiquement d’eux-mêmes lorsqu’ils remarquent qu’il y a un souci comme un court-circuit par exemple sur le réseau. Personne n’y touche parce que ces organes sont pré établis ainsi pour préserver la vie des hommes et des équipements. Ce sont les coupures de premiers types », a-t-il expliqué.

Le second type de coupure qui est observée est liée à l’en croire aux travaux de maintenance programmé. « Ils sont fréquents parce qu’il est important de faire la maintenance du réseau électrique de la SBEE et pour le faire, malheureusement nous avons besoin de couper le réseau car nous ne pouvons pas travailler sur un réseau sous tension, cela y va de la sécurité des techniciens qui interviennent sur les lignes électriques« , explique-t-il.

L’autre cause de coupure, a-t-il poursuivi, est le vol d’équipements électriques et autres installations électriques de la SBEE. « En effet, des individus mal intentionnés, à la recherche de certains matériaux vont vandaliser et voler nos équipements. Ce sont des cas qui arrivent fréquemment et entraînent des coupures qui créent d’importants dommages pour la clientèle ainsi que des pertes financières pour l’entreprise », a-t-il souligné.

En dehors des cas de vol des équipements électriques, le directeur technique a mentionné une autre cause de coupure électrique. Cette cause est liée aux accidents impliquants la destruction des supports électriques et poteaux. « Dans ces cas-là, il faut reprendre le réseau, le corriger, et réimplanter de nouveaux poteaux, cela prend du temps », a souligné le DT SBEE.

Enfin, il y a les dommages causés aux câbles par des abattages des arbres. Les branches tombent dans le réseau électrique et perturbent la fourniture de l’énergie électrique. Ces causes de coupures électriques n’ont aucun rapport avec le délestage qui est aujourd’hui vaincu, rassure le directeur technique de la SBEE.