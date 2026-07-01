Bénin: la raison de la démission de Paul Hounkpè du parti FCBE enfin connue

On est enfin fixé sur les raisons de la démission de l’ancien secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè.

La démission de Paul Hounkpè du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), intervenue quelques jours après l’élection présidentielle, avait laissé place à de nombreuses interrogations. À l’époque, l’ancien responsable du parti avait choisi de partir sans livrer la moindre explication publique, alimentant rumeurs, spéculations et commentaires politiques.

Pendant plusieurs semaines, ce silence a nourri la polémique. Certains y voyaient une rupture interne, d’autres une prise de distance stratégique liée au nouveau paysage politique issu du scrutin présidentiel. En l’absence de clarification, le mystère est resté entier, d’autant plus que Paul Hounkpè était jusque-là perçu comme l’un des visages les plus constants de la FCBE.

Ce mercredi, le voile s’est finalement levé. Lors du Conseil des ministres, son nom a été officiellement retenu parmi les personnalités appelées à siéger au Sénat. Une nomination qui apporte un éclairage nouveau sur sa décision de quitter la FCBE quelques jours après la présidentielle.

Cette évolution confirme que la démission de Paul Hounkpè ne relevait ni d’un désaveu politique après sa piètre prestation à la présidentielle dernière, mais plutôt d’un repositionnement institutionnel anticipé.

En se retirant de son parti avant toute annonce officielle, l’ancien cadre de la FCBE a manifestement choisi de se conformer aux exigences de neutralité et de réserve attendues d’une personnalité appelée à intégrer une institution républicaine de premier plan.

Avec cette nomination, une séquence politique se referme. Ce qui apparaissait comme une sortie énigmatique prend désormais la forme d’une transition calculée vers une fonction institutionnelle. Pour l’opinion publique comme pour les observateurs, la décision de Paul Hounkpè trouve enfin sa cohérence, à la lumière des choix opérés par l’exécutif.