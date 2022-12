Bénin: la promesse de Paul Hounkpè pour la libération de Joël Aïvo et Reckya Madougou

L’ombre de Joël Aïvo et de Reckya Madougou plane sur les élections législatives de janvier 2023. Leur libération fait partie des sujets phares abordés par les acteurs politiques en pleine campagne. En ce qui concerne la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè expose ce qui sera fait en faveur des concernés, si son parti remporte les élections.

Le parti FCBE se préoccupe aussi de la situation de Joël Aïvo et Reckya Madougou. Au micro de RFI, Paul Hounkpè a fait une promesse pour leur libération. « Si le peuple nous accordait la majorité des députés, c’est d’aller à une loi d’amnistie et de pouvoir les libérer. Je crois que c’est des choses qui sont possibles », a-t-il déclaré.

En dehors donc des partisans des deux opposants et du parti Les Démocrates qui militent fortement pour leur libération, la FCBE aussi souhaite une résolution rapide de la situation. « Nous voulons véritablement que ces personnes soient libérées au plus tôt », a dit Paul Hounkpè.

Reckya Madougou et Joël Aïvo sont en prison depuis mars et avril 2021. Tous deux candidats désignés de l’opposition à la présidentielle d’avril 2021, ils ont été arrêtés pendant la période électorale. Quelque mois plupart, Joël Aïvo a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour blanchiment de capitaux et de complot contre l’autorité de l’État. Quant à Reckya Madougou, elle a été condamnée à 20 ans de prison ferme pour « financement du terrorisme ».