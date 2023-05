Bénin: la présumée patronne des cybercriminels condamnée à 5 ans de prison

- Publicité-

La jeune femme surnommée « patronne » des cybercriminels est désormais fixée sur son sort. A L’issue de l’audience du jeudi 4 Mai 2023, elle a été condamnée à 5 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Poursuivie cybercriminalité, celle qui est surnommée « Patronne » des cybercriminels est condamnée jeudi 4 Mai à 5 ans de prison ferme. Elle est reconnue coupable de complicité d’escroquerie et a commencé par purger ses peines depuis hier.

La coupable avait été interpellée par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) le 23 février 2023, à Yénawa à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Les éléments de la police avaient saisi lors de son arrestation environ soixante cartes bancaires de pays étrangers. La « patronne » a été placée sous mandat de dépôt après sa présentation au procureur spécial près la CRIET et poursuivie pour des faits de cybercriminalité.

Lors de la première audience le 30 Mars dernier, le parquet a demandé à la Cour de la condamner pour les faits de cybercriminalité à cinq ans de prison dont trois ans de prison ferme et à une amende d’un million FCFA. Mais au cours de l’audience de ce jeudi 4 Mai, la Cour a requalifié les faits de cybercriminalité en complicité d’escroquerie via internet et l’a condamnée à 5 ans de prison ferme et au payement d’un million d’amende.