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Bénin: la Police saisit des produits psychotropes et de munitions sur l’axe Parakou–N’Dali

Les services des Douanes béninoises ont porté un coup significatif aux trafics illicites dans le département du Borgou. Une opération menée sur l’axe Parakou–N’Dali a permis l’interception d’une importante cargaison de substances prohibées et de munitions.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: la Police saisit des produits psychotropes et de munitions sur l’axe Parakou–N’Dali
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Conduite sous la supervision de Rodrigue Alofa, colonel des Douanes, l’intervention a abouti à la saisie de 304,7 kilogrammes de produits psychotropes ainsi que de 625 cartouches de chasse.

Les marchandises, dissimulées dans un véhicule en circulation sur cet axe stratégique, étaient destinées à alimenter des réseaux de distribution illégaux, selon des sources sécuritaires.
L’opération s’est également soldée par l’interpellation de deux individus, présumés impliqués dans ce trafic.

Placés en garde à vue, les suspects seront bientôt présentés au Procureur et devront répondre des faits dans le cadre de la procédure judiciaire qui va s’ouvrir. Les autorités indiquent que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles complicités et de remonter la filière.

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