Bénin: la police saisie une importantes quantité d’engrais à Djakotomey

La police républicaine a effectué de nouvelles saisies d’engrais et d’intrants agricoles subventionnés par le gouvernement et destinés pour la production locale.

La police républicaine ne démord pas dans la lutte contre la vente frauduleuse des intrants agricoles et des engrais subventionnés par le gouvernement. Lors d’une perquisition effectuée le vendredi 03 Juin 2022 à Kpoba, une localité de la commune de Djakotomey, plusieurs personnes ont été interpellées avec d’importantes quantités d’engrais et d’intrants agricoles.

En dehors des engrais et des intrants agricoles, les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de plus de 75 Kg de faux médicaments et d’une arme à feu de fabrication artisanale.

Les personnes interpellées dans le cadre de cette perquisition opérée par la police républicaine sont gardées à vue dans le commissariat de la localité et seront bientôt présentées au procureur de la République. Cette saisie d’engrais et d’intrants agricoles n’est pas la première depuis que le gouvernement a subventionné ces produits pour la production agricole locale. Plusieurs saies et interpellation ont déjà eu lieu.

Points des saisis des intrants en 3 semaines

8 mai 2022 à Porga : 40 sacs de 50kg d’engrais dans 2 tricycles– 16 mai 2022 : 45,950 Tonnes d’engrais NPK à Malanville,

18 et 20 mai 2022 à Datori : 3T d'insecticides en provenance du Togo,

18 mai 2022 à Ouaké : 60,4 Tonnes d'engrais maïs Sodéco, détenus par un malien,

19 mai 2022 à Malanville : 1,250 Tonnes de NPK dans un véhicule à Immatriculation nigériane,

20 mai 2022 à Madékali : 57 sacs de 50kg d'engrais,

21 mai 2022 à Djougou : 50 Tonnes d'engrais SODECO dans des camions à Immatriculation malienne,

22 mai 2022 à Malanville dans la zone de Bodjékali : 40 Tonnes d'engrais