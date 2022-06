Bénin: la police judiciaire bientôt rattachée au ministère de la justice

Sous tutelle du ministère de l’intérieur, la police judiciaire sera bientôt détachée et rattachée au ministère de la justice. Un atelier pour penser la réforme s’est tenu du 21 au 25 Juin dernier à Grand-Popo, dans le département du Mono.

La police judiciaire est en pleine mutation. Elle va se réinventer à nouveau. En effet, un avant-projet de loi est en étude pour détacher la police judiciaire du ministère de l’intérieur pour la rattacher à celui de la justice en vue de la performance de l’administration judiciaire.

Le draft de l’avant-projet de loi a fait l’objet d’étude du 21 au 25 Juin dernier. C’était à Grand-Popo dans le département du Mono. Au cours de cet atelier, les participants ont pensé le cadre institutionnel et juridique de cette réforme dont l’aboutissement mettra désormais la police judiciaire sous la tutelle du ministère de la justice et de la législation.

Selon les informations, les débats ont notamment porté sur la structuration de la police judiciaire au sein de l’administration judiciaire. Les échanges ont permis également d’aborder la grille de primes et indemnités; les modalités de nomination des autorités de la police judiciaire…etc.

Faut-il le rappeler, la réforme a pour but d’améliorer l’efficacité et la performance de l’administration judiciaire et est contenue dans le programme d’action du gouvernement.

Etaient conviés à ces assises, le Directeur général de la police républicaine, les chefs d’unité de la police républicaine, le Directeur de la police judiciaire, des officiers de police judiciaire, des agents supérieurs de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les chefs d’unités de la Direction générale de la police républicaine, les procureurs généraux près les cours d’appel de Cotonou de Parakou et d’Abomey, des chefs de juridictions et de parquets, des directeurs techniques du Ministère, des avocats, des membres de l’équipe du Projet d’appui à l’amélioration de l’accès à la Justice et de la reddition des comptes phase 2 (Paaajrc II) et enfin les autorités du Ministère de la Justice.

En Afrique Francophone, des expériences de rattachement fonctionnel de la police judiciaire au Ministère de la Justice ont été faites avec plus ou moins de succès par certains pays notamment le Tchad.