Bénin : la police interpelle des pratiquants du « zéwé » sur le boulevard de la Marina

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Police républicaine a mené une vaste opération sur le boulevard de la Marina à Cotonou pour mettre fin au phénomène du « zéwé ». Deux jeunes ont été interpellés et plusieurs motos saisies.

La Police républicaine a intensifié la lutte contre le phénomène du « zéwé », ces démonstrations acrobatiques à moto qui exposent conducteurs et passants à de graves accidents. Dans la nuit de dimanche à lundi, une opération spéciale a été menée sur le boulevard de la Marina, situé dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou. Un important dispositif sécuritaire, composé d’une équipe spéciale et d’agents positionnés aux différents carrefours, a été déployé pour sécuriser la zone.

Au cours de l’intervention, deux jeunes ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils effectuaient des figures acrobatiques, notamment des « wheeling » et des slaloms à grande vitesse. Selon la police, ces manœuvres mettaient gravement en danger les autres usagers de la route. Les deux jeunes ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue. Ils seront présentés le jeudi 5 mars 2026 au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Leurs motocyclettes ont été saisies à titre conservatoire.

Au total, dix-huit autres motos ont également été interceptées lors des contrôles.