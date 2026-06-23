Bénin : la nouvelle direction de la FCBE reçue par Joseph Djogbénou

Le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), Joseph Djogbénou, a reçu lundi 22 juin 2026 à Cotonou une délégation de la FCBE conduite par son nouveau secrétaire exécutif national, Yaya Garba. Cette rencontre a permis aux deux partis d’échanger sur plusieurs sujets politiques et de développement.

Le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), Joseph Fifamin Djogbénou, a accordé une audience à une délégation du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), lundi 22 juin 2026 à Cotonou.

Conduite par le nouveau secrétaire exécutif national de la FCBE, Yaya Garba, la délégation est allée présenter ses félicitations à Joseph Djogbénou à la suite de son élection à la présidence de l’Assemblée nationale. Cette rencontre marque le premier échange officiel entre les deux responsables depuis la désignation de Yaya Garba à la tête de la FCBE. Au-delà des civilités, les discussions ont porté sur plusieurs questions d’intérêt commun aux deux formations politiques.

Selon les informations rendues publiques, les deux délégations ont également abordé des sujets liés à l’actualité nationale et aux enjeux de développement du Bénin. Les échanges se sont déroulés dans un climat de dialogue et de convivialité.

Cette rencontre entre la nouvelle direction de la FCBE et Joseph Djogbénou intervient d’ailleurs dans un contexte particulier pour le parti. Deux mois après la démission surprise de Paul Hounkpè, les raisons profondes de son départ continuent d’alimenter les débats. Si la FCBE assure n’avoir connaissance d’aucun accord ou positionnement négocié, les spéculations persistent.

L’audience conduite par Yaya Garba auprès du président de l’Assemblée nationale constitue l’une des premières sorties politiques majeures de la nouvelle équipe dirigeante depuis la démission de Paul Hounkpè.