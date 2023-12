Bénin: la justice ouvre une enquête sur le décès de l’ex SE de Bantè Marie-Rose Mehinto

- Publicité-

La justice souhaite enquêter sur le dossier du décès tragique de Marie-Rose Mehinto. La secrétaire exécutive de la mairie de Bantè est décédée le jeudi 14 décembre 2023 des suites d’un problème de santé. Son décès est survenu à Abomey-Calavi.

Selon des sources du quotidien Le Matinal, la justice s’est autosaisie du dossier de la mort de la SE et a lancé une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de ce drame.

Quelques jours après le décès de la secrétaire générale de la mairie de Bantè, un enregistrement audio, dont l’authenticité n’a pas été confirmée, a émergé sur les réseaux sociaux. Dans cet enregistrement, la défunte partageait avec une connaissance les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les coups bas dont elle était victime au sein de la mairie.

L’opinion publique a vivement réagi face à l’audio. Pour beaucoup, le décès de Marie-Rose Mehinto est perçu comme une illustration des dangers que la réforme de la décentralisation, initiée par le gouvernement du président Patrice Talon, représente pour les secrétaires exécutifs des mairies.