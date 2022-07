Bénin: la journée du samedi 9 juillet déclarée fériée, chômée et payée

Par un communiqué en date du jeudi 07 juillet, le Ministre du travail et de la fonction publique informe que la journée du samedi 09 juillet 2022 est déclarée fériée, chômée et payée.

En raison de la célébration de la fête de Tabaski, la journée du samedi 09 juillet est fériée, chômée et payée. C’est une décision prise par le gouvernement conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin.

L’Aïd al-Adha ou l’Aïd el-Kebir, est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale et appelée Ghorban en Iran et en Afghanistan ayant une importante communauté musulmane.