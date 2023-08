Bénin: le média « La Gazette du Golfe » suspendu pour apologie de Coup d’Etat

Après l’avertissement, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) est passé à l’acte en sanction le groupe de presse « La Gazette du Golfe ». L’institution avait mis en garde les médias contre l’apologie de coup d’Etat, suite à la brûlante actualité en cours au Niger.

« Tous les moyens de communication du groupe de presse « La Gazette du Golfe » (Golfe télévision, Golfe Fm, l’hebdomadaire Gazette du Golfe et leurs canaux digitaux » sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ». C’est en substance la décision rendue par la Haac le 08 août 2023 contre le groupe de presse « La Gazette du Golfe ».

Pour justifier la sanction, la Haac argue dans sa décision que le média a violé « les dispositions des articles 29, 36, 211 du code de l’information et de la communication, celles des articles 2 et 10 du code de déontologie de la presse béninoise et des dispositions des conventions signées avec la Haac ».

La Haac a également fait référence à son communiqué invitant les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l’information relative à l’apologie de coup d’Etat en Afrique et dans la sous-région.