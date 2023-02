Bénin: la fondation Batonga ouvre un atelier de restitution de la phase pilote de son projet « YWBC »

La fondation Batonga a organisé ce jeudi 16 février 2023 un atelier de restitution de compte de la phase pilote de son projet intitulé « The Young Women Business Circles Program » (Projet de cercles d’affaires des jeunes femmes). C’est la salle de conférence de Bénin Royal Hôtel qui a abrité cet atelier, en présence des représentants des institutions étatiques, les ministères, et les partenaires techniques et financiers de la fondation.

Préoccupée par le développement économique de la femme, la fondation Batonga a initié en 2019 un projet pilote intitulé « The Young Women Business Circles Program », afin de soutenir les entrepreneuses rurales et les jeunes professionnelles actives béninoises dans leur parcours vers l’autonomie financière. Après plusieurs mois d’expérience couronnée de succès, l’organisation internationale de la superstar béninoise Angélique Kidjo a rendu public son premier rapport de suivi et vient de le présenter lors d’un atelier de restitution.

Dans son allocution de bienvenue, la directrice pays de Batonga après avoir rappelé l’objectif de l’atelier, a remercié les partenaires financiers notamment la Fondation Masterclass sans qui la mise en œuvre de ce projet n’aura pas été possible. « C’est le lieu de les remercier pour cet appui qui nous permet de révéler davantage les jeunes filles et les femmes des zones reculées difficilement accessibles au Bénin« , a indiqué Ella Wama Mara.

Selon la directrice pays de la fondation Batonga, l’autonomisation économique des femmes reste le seul raccourci pour réduire les inégalités de genre. « Les femmes ont du potentiel. Sa contribution dans l’économie est énorme et si elle baisse les bras, notre économie s’effondrerait. Les femmes sont braves, elles sont dynamiques, elles sont entreprenantes, elles sont endurantes, elle savent transformer les opportunités en potentialités surtout lorsqu’elles ont le soutien des hommes », a-t-elle conclu.

La femme au cœur des débats de l’engagement socio-économique

Pour la représentante de la ministre des affaires sociales et de la microfinance, cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la restitution de compte de la phase pilote du projet « The Young Women Business Circles Program » de la Fondation Batonga, est un heureux évènement qui met la femme au cœur des débats de l’engagement socio-économique des structures étatiques et privées.

« C’est le lieu de remercier la fondation Batonga qui travaille non seulement pour transformer le potentiel des adolescentes et jeunes femmes en pouvoir mais également et surtout pour travailler avec les hommes et les garçons pour qu’ils soient des acteurs déterminants, et des champions pour l’atteinte des objectifs socio-économique et professionnel des jeunes femmes« , a déclaré Flora Sylvie Houndjrebo Balle, conseillère technique aux affaires sociales et promotion de genre.

Après les mots du représentant du ministre des Petites et moyennes entreprises, la présentation de la publication sur le processus d’apprentissage du projet YWBC par la responsable de l’autonomisation économique des femmes (WEE) de la fondation Batonga, a permis aux participants de comprendre les tenants et aboutissants de ce projet qui a connu un franc succès. « Les Cercles d’affaires de jeunes femmes sont des espaces sûrs et réservés aux femmes pour favoriser leur développement durable à travers les séances de formations, d’apprentissages et de partage d’expérience sur les bonnes pratiques de la gestion d’entreprise et d’activité génératrice de revenus« , a fait savoir Natacha Agbahoungba, dans sa présentation.

Impacts de la fondation Batonga au Bénin

Implantée dans trois départements du Bénin notamment, le Zou, les collines et récemment dans l’Atacora, la fondation Batonga grâce à son projet The Young Women Business Circles Program » travaille désormais avec plus de 1100 jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans dans 15 villages dans les anciennes communautés et plus de 2700 dans 31 nouvelles communautés pour sa phase d’expansion.

Elle gère 50 cercles d’affaires de jeunes femmes établies dans 15 communautés au Bénin. Chaque cercle reçoit 200 $ en financement de démarrage et les bénéfices trimestriels des Cercles d’environ 2 627$ sont partagés entre les cercles. Ce qui procure des revenues et des investissements supplémentaires aux jeunes femmes.

Quid de la fondation Batonga ?

Créée en 2006 à Washington (États-Unis) par Angélique Kidjo, artiste chanteuse d’origine béninoise, la fondation Batonga a pour objectif principal d’aider les jeunes filles à bénéficier non seulement de l’éducation primaire mais aussi de l’éducation secondaire en vue de contribuer au développement des pays africains dans tous les domaines.

Elle a pour mission de doter les filles et les jeunes femmes à atteindre des connaissances et des compétences nécessaires pour être des vecteurs de changements dans leurs propres vies et dans leurs communautés. Elle propose des programmes innovants de haute qualité afin que chaque fille et chaque jeune femme avec qui elle travaille puisse atteindre son plein essor social, économique et personnel.

Faut-il le rappeler, cet atelier de restitution qui a recu un avis favorable auprès des partenaires et institutions étatiques présents a également servi de cadre à la présentation d’un panel sur le thème « Justice économique au Bénin: enjeux et perspectives ». Le débat a été animé respectivement par les représentants de l’Institut national de la femme (INF), L’association Nationale des Femmes agricultrices du Bénin (ANAFEA), du Plan Bénin et de la Banque africaine de développement. La séance a été clôturée par la visite de stand d’exposition des produits de certains membres du projet des cercle d’affaires des jeunes femmes de la fondation Batonga.

Stand d’exposition lors de l’atelier de la fondation Batonga