Benin Web TV
LIVE

Bénin : la FCBE réagit à la présence de Patrice Talon dans l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réagi à l’annonce de la composition de l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata. En cause, la présence du chef de l’État, Patrice Talon, au sein du comité stratégique.

Le · MàJ le
Politique
1 672vues
Bénin : la FCBE réagit à la présence de Patrice Talon dans l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réagi à l’annonce de la composition de l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata. En cause, la présence du chef de l’État, Patrice Talon, au sein du comité stratégique.

La révélation de l’équipe de campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata continue de susciter des commentaires dans la classe politique béninoise.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officiellement réagi à travers l’un de ses responsables. Invité sur Bip Radio, Prosper Adoukonou, Conseiller juridique de Paul Hounkpè, a exprimé son étonnement face à la présence du président de la République, Patrice Talon, dans le comité stratégique du duo de la mouvance présidentielle.

Publicité

Pour lui, le chef de l’État, en tant que garant de l’unité nationale, devrait garder une posture plus institutionnelle durant la période électorale. « Il a certainement son rôle à jouer dans cette campagne mais figurer sur une liste comme ça, ça m’a un peu surpris », a-t-il déclaré.

Malgré cette réserve, la FCBE affiche une position rassurante et combative. « Nous n’avons pas peur. C’est une compétition. Nous irons à la compétition et le meilleur va gagner », a-t-il indiqué.

Le parti soutenant le duo Paul Hounkpè – Hounwanou précise qu’il travaille également à la mise en place de sa propre équipe de campagne.

Publicité

Pour rappel, la présidentielle est prévue pour le 12 avril 2026 et la campagne électorale démarre officiellement le 27 mars prochain. Le parti Les Démocrates, principal parti d’opoosition, ne participera pas à ce scrutin.

Articles liés

Bénin : pas de nouveau chef pour l’instant au parti Les DémocratesBénin : pas de nouveau chef pour l’instant au parti Les DémocratesBénin : voici les décisions prises lors de la réunion de crise des DémocratesBénin : voici les décisions prises lors de la réunion de crise des DémocratesBénin : 22 périmètres déclarés d’utilité publique dans 06 communesBénin : 22 périmètres déclarés d’utilité publique dans 06 communesBénin : Victor Dassi Adossou reconduit à la tête de la Cour SuprêmeBénin : Victor Dassi Adossou reconduit à la tête de la Cour Suprême
Merci pour votre lecture — publicité