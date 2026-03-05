Bénin : la FCBE réagit à la présence de Patrice Talon dans l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réagi à l’annonce de la composition de l’équipe de campagne du duo Wadagni-Talata. En cause, la présence du chef de l’État, Patrice Talon, au sein du comité stratégique.

La révélation de l’équipe de campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata continue de susciter des commentaires dans la classe politique béninoise.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officiellement réagi à travers l’un de ses responsables. Invité sur Bip Radio, Prosper Adoukonou, Conseiller juridique de Paul Hounkpè, a exprimé son étonnement face à la présence du président de la République, Patrice Talon, dans le comité stratégique du duo de la mouvance présidentielle.

Pour lui, le chef de l’État, en tant que garant de l’unité nationale, devrait garder une posture plus institutionnelle durant la période électorale. « Il a certainement son rôle à jouer dans cette campagne mais figurer sur une liste comme ça, ça m’a un peu surpris », a-t-il déclaré.

Malgré cette réserve, la FCBE affiche une position rassurante et combative. « Nous n’avons pas peur. C’est une compétition. Nous irons à la compétition et le meilleur va gagner », a-t-il indiqué.

Le parti soutenant le duo Paul Hounkpè – Hounwanou précise qu’il travaille également à la mise en place de sa propre équipe de campagne.

