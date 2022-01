Bénin: la douane a mobilisé 440,479 milliards F Cfa en 2021

La direction générale des Douanes et Droits indirects dresse un bilan satisfaisant au terme des 12 mois d’activités de l’année 2021. Selon les chiffres présentés ce mercredi par Alain Hinkatin, les services des douanes sont allés au-delà de leur prévision.

Pour une prévision de 436 milliards de francs CFA, la douane a mobilisé pour le compte de l’année 2021, un montant global estimé à 440,479 milliards francs CFA. Comparativement à l’année 2020, on note une augmentation de 85 milliards de francs CFA. « Nous vous félicitons pour ces résultats obtenus et vous invitons à garder le cap pour de meilleures performances. Vous devez donner l’exemple en cultivant l’excellence partout », a déclaré le directeur général des douanes Alain Hinkatin.

Pour 2022, les autorités attendent des disciples de Saint Mathieu, une recette de 500 milliards de francs CFA. Ils sont donc invités à redoubler d’effort pour relever ce défi. Il faut signaler que pour l’année 2021, les plus grosses recettes viennent des postes douanes de Cotonou Port et Cotonou hydrocarbures. Les produits qui ont généré plus de recettes sont le riz, les véhicules et les hydrocarbures.