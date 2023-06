Bénin: la DGES ferme une université privée à Djidja

La Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a fermé une université privée à Djidja dans le département du Zou.

La Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a procédé mercredi 31 Mai à la fermeture d’une université privée située à Dan dans la Commune de Djidja, département du Zou. Il s’agit de l’Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l’environnement (Isapab). Sa fermeture est intervenue suite à une mission d’inspection. Au cours de la mission, les inspecteurs auraient été empêchés d’avoir accès aux locaux de cette université privée.

Selon les informations de « l’Investigateur « , tout serait parti des dysfonctionnements internes. Sur 20 étudiants en fin de formation, 16 n’auraient pas été autorisés à soutenir leur mémoire alors qu’ils auraient fait leur stage de fin de formation et auraient déposé le mémoire rédigé.

- Publicité-

Ils auraient par ailleurs validé les unités d’enseignements des semestres (1 à 5), payé les frais de formation et d’inscription, les frais de soutenance et les frais de laboratoire. Informée de la situation, la direction générale de l’enseignement supérieur (DGES) a interpellé le promoteur pour avoir des explications, mais n’aurait pas eu gain de cause.

Une équipe d’inspection du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a donc effectué une descente sur les lieux le mercredi 31 mai. Et aurait été empêchée d’entrer dans les locaux de cette université privée car, le portail serait fermé. C’est ainsi que la fermeture de l’Isapab est intervenue. Cette fermeture est pour le moment temporaire, le temps pour le promoteur de revenir à de meilleurs sentiments et de faire les démarches qu’il faut auprès du ministère du tutelle.