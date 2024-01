Bénin: la CRIET se déclare incompétente dans l’affaire 2,6 milliards à l’OBSSU

- Publicité-

A l’audience de ce lundi 15 Janvier 2024, la cour de répression des infractions économiqurs et du terrorisme (CRIET) s’est déclarée incompétente dans le dossier détournement présumé de 2,6 milliards FCFA à l’OBSSU.

La CRIET ne peut pas juger de l’affaire de détournement de 2,6 milliards fcfa de l’OBSSU. Elle s’est déclarée incompétente dans ce dossier.

Au cours de l’audience tenue ce lundi, la décision de la Cour va dans le sens des réquisitions du ministère public. Lors de la première audience dans ce dossier devant la juridiction spéciale le 18 décembre 2023, le ministère public avait demandé au juge de se déclarer incompétent.

La Cour a donc pris la décision de renvoyer le dossier en instruction et a exigé que le ministère publuc prenne des mesures plus appropriées.

De plus, la CRIET a confirmé, dans sa décision, les mandats de dépôt émis par le parquet spécial à l’encontre du directeur général de l’OBSSU, de son comptable et d’une troisième personne, soupçonnée d’être l’instigatrice de cette affaire.

Poursuivis par le parquet spécial pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’escroquerie, le directeur général de l’OBSSU et son comptable ont plaidé non coupable lors de la première comparution. Le troisième mis en cause, lui, a plaidé coupable pour les faits d’escroquerie.