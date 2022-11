Bénin: la CRIET renvoie en instruction le dossier de l’ex DG FNDA

Mis en examen ce lundi 14 Novembre 2022, le dossier de corruption qui a conduit en détention provisoire Monsieur Valère Houssou, l’ex directeur général du fonds national de développement de l’agriculture (FNDA), est renvoyé en instruction.

L’ancien directeur général du fonds national de développement de l’agriculture (FNDA), Valère Houssou, et ses 9 co-accusés étaient ce lundi 14 Novembre à la barre. Les dix personnes accusées dans ce dossier de rétro-commission et d’abus de fonction ont tous plaidé non coupable.

Mais le ministère public dans sa qualification des faits a estimé que les infractions dont sont coupables les accusés sont de nature criminelle. Il invite la cour à se déclarer incompétente. Le juge a accédé à la demande du ministère public et le dossier fut renvoyé en instruction.

Dans ce dossier, Valère Houssou alors directeur général du fonds national de développement agricole (FNDA) et ses 09 co-accusés sont accusés de corruption dans la passation de marché public et d’abus de fonction.

Interpellés pour corruption, ils ont été placés le 12 Octobre dernier en détention provisoire. Au terme de l’audience de ce lundi qui n’a duré que quelques minutes, ils retournent donc en prison en attendant la reprise d’une nouvelle procédure à leur encontre.