Bénin: la CRIET condamne une vingtaine de cybercriminels pour diverses infractions

- Publicité-

Trois présumés cybercriminels relaxés au bénéfice du doute 21 condamnés à 7 ans de prison ferme. C’est la décision rendue ce jeudi 14 décembre par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après examens des dossiers de 24 personnes poursuivies pour des faits d’escroquerie en ligne.

Le Tribunal de répression des crimes économiques et du terrorisme a rendu un jugement le jeudi 14 décembre 2023 dans cinq affaires de cybercriminalité. Dans chacune de ces affaires, vingt-quatre (24) prévenus ont été poursuivis par le ministère public pour « fraude sur Internet ».

Ils sont accusés d’avoir frauduleusement extorqué de l’argent à leurs victimes en se faisant passer pour des voyants, des donateurs et des créanciers. Certains des prévenus auraient proposé des services sexuels à des tiers dans le cadre de leur stratagème.

Au cours des délibérations, le juge a reconnu trois prévenus non coupables en raison d’un manque de preuves. Le Tribunal spécial a déclaré les vingt et un autres prévenus coupables de fraude électronique et de complicité dans cette infraction dans les cinq affaires.

- Publicité-

Chacun d’entre eux a été condamné à sept (7) ans d’emprisonnement et à une amende d’un ou deux millions de FCFA, soit un total de 35 millions de FCFA.

Le Tribunal a décidé de confisquer les pièces à conviction au profit de l’État. Les prévenus disposent d’un délai de quinze (15) jours pour faire appel de la décision de la juridiction spéciale.