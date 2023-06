Bénin: la Criet condamne le journaliste Virgile Ahouansè

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a finalement rendu son verdict dans le dossier qui oppose le journaliste Virgile Ahouansè et la Police républicaine. Ce jeudi 15 juin 2023, la Cour spéciale a condamné le journaliste à 12 mois de prison assortis de sursis et 200 mille francs CFA d’amende.

Reconnu coupable de diffusion de fausses informations par voie électronique, le journaliste Virgile Ahouansè a écopé de 12 mois de prison assortis de sursis et une amende de 200 mille francs CFA.

Les sieurs Satongnon G., chef quartier et le gardien de l’Epp Dowa, ont été respectivement condamnés à 12 mois de prison assortis de sursis et une amende de 200 mille francs CFA et à 12 mois de prison dont 06 mois fermes avec 100 mille francs CFA d’amende. Ils ont été reconnus coupables de complicité de diffusions de fausses nouvelles. Pour avoir déjà passé 06 mois en détention provisoire, le gardien devrait quitter sa cellule ce jour.

- Publicité-

Les mis en cause avaient été interpellés par la police suite à la diffusion d’une enquête sur des présumés faits « d’exécution extrajudiciaire » que la police aurait menée dans l’enceinte de l’EPP Dowa à Porto-Novo. Il est reproché au journaliste Virgile Ahouansè de n’avoir pas fourni les preuves des faits allégés. Selon le Procureur, en parlant « d’exécution extrajudiciaire » à l’Epp Dowa, le journaliste n’a pas apporté d’éléments pour soutenir ses affirmations.

Le gardien de l’Epp Dowa et le chef quartier Dowa étaient intervenus dans l’élément radiophonique de Virgile Ahouansè.