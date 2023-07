Bénin: la CNSS échange avec l’ONPB sur la protection sociale dans les établissements pharmaceutiques

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a tenu ce mardi 4 juillet 2023 une séance d’échanges et de sensibilisation avec l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (ONPB) sur le thème : Protection Sociale dans les établissements pharmaceutiques. La salle de conférence de Bénin Royal Hôtel a servi de cadre à cette causerie-débat.

Protection Sociale dans les établissements pharmaceutiques du Bénin. C’est au tour de ce thème qu’a échangé ce mardi au Bénin Royal Hôtel à Cotonou, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale avec l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin. Pendant plus de trois heures d’horloge, la CNSS aidée pour l’occasion par l’Inspection du travail, a sensibilisé les patrons des pharmacies, venus des quatre coins du Bénin, sur les devoirs qui sont les leurs dans leur rapport avec leurs employés et leur compréhension du régime général de sécurité sociale.

Dans son allocution d’ouverture, Apollinaire Cadété Tchintchin, Directeur général de la CNSS, a souligné l’importance de cette première rencontre entre les deux structures, particulièrement à un moment où la sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure des autorités du pays. Tout en rappelant que le régime général de sécurité social géré par la CNSS est de type déclaratif, Apollinaire Cadété Tchintchin a invité les pharmaciens à régulièrement s’acquitter de leurs obligations sociales afin de ne pas s’exposer aux conséquences qu’entraînent les redressements opérés aux contrôles sur les finances des officines de pharmacie

- Publicité-

« Les contrôles qu’effectuent les agents de la CNSS révèlent des manquements assez prononcés à la législation sociale. Cet état de fait expose une proportion non négligeable des travailleurs des officines de pharmacie aux risques sociaux inhérents à la vie dont l’impact conduit soit, à la réduction ou la suppression de leurs gains ; soit à l’augmentation de leurs charges et appelle à une prise de conscience afin d’y apporter les solutions idoines », a-t-il ajouté.

Le DG CNSS a souhaité que la formation provoque le déclic nécessaire, dote chaque participant du reflexe du respect de la législation sociale nécessaire à la réalisation de l’idéal de la sécurité sociale pour tous.

Les thématiques inscrites au menu des débats

Au cours de cette formation, les participants ont bénéficié de trois présentations. La première portait sur « la relation de travail et ses implications ». Le deuxième sous-thème est intitulé : « les obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales du pharmacien », tandis que le dernier abordait « le contrôle employeurs ». Dans l’ensemble, les diverses thématiques abordées portent sur des questions liées au rapport employé/employeur, à la déclaration des agents et au paiement des cotisations sociales.

- Publicité-

« Le début d’un partenariat entre la CNSS et l’ONPB »

Egalement présente à cet atelier de formation, la présidente de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin (ONPB), Dr Alladaye Padonou Sylvie Chantal, a adressé ses remerciements à la CNSS pour avoir pris l’initiative d’organiser cette séance d’échange avec l’ONPB. « En effet avec les réformes dans le secteur pharmaceutique et l’augmentation du nombre des officines de pharmacies sur le territoire national, la CNSS et l’ONPB doivent avoir un cadre d’échange pour favoriser l’instauration d’un climat de confiance avec les employeurs » dans le secteur de la pharmacie, qui constituent une force non négligeable de l’économie béninoise.

Aussi, a-t-elle espéré qu’avec cette formation, ses collègues pharmaciens auront désormais une bonne compréhension du régime général de sécurité sociale et surtout de leurs obligations, afin d’anticiper sur les motifs d’éventuels redressements. « Ce jour 04 juillet 2023 marque le début d’un partenariat entre nos deux institutions« , a-t-elle conclu.