Bénin: la CENA lance une vaste opération d’inventaire de son matériel électoral

À moins de deux mois des élections présidentielles de 2026, la commission électorale nationale autonome (CENA) entre dans la phase active de ses préparatifs.

Le · MàJ le
Elections Générales 2026 au Bénin
Elle vient de lancer une vaste opération d’inventaire du matériel électoral sur l’ensemble du territoire national.
Cette mission qui a débuté le 25 février va se poursuivre jusqu’ au 2 mars 2026 et mobilise des équipes déployées dans les 546 arrondissements du pays.

Elle vise à procéder au contrôle, à la vérification et à l’actualisation des équipements électoraux déjà disponibles, en amont des prochaines échéances électorales.

Concrètement, l’opération porte sur l’examen minutieux des urnes, isoloirs, kits électoraux et autres outils logistiques utilisés lors des scrutins. Il s’agit pour l’institution électorale de s’assurer non seulement de la disponibilité du matériel, mais aussi de son bon état de fonctionnement et de sa traçabilité.

À travers cette démarche anticipative, la CENA entend poser les bases d’une organisation électorale rigoureuse, en renforçant la fiabilité du dispositif logistique et en réduisant les risques d’improvisation. Cette phase d’inventaire s’inscrit ainsi dans la dynamique de préparation méthodique des prochains scrutins, avec en ligne de mire la transparence et l’efficacité du processus électoral.

